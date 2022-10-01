Минтранс: товары из Евросоюза по России будут доставлять отечественные перевозчики

Товары из Европейского Союза (ЕС) по территории России будут доставлять отечественные перевозчики благодаря механизму перецепки грузов. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского министерства транспорта.

В конце июня издание РБК написало, что стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и обратно выросла в четыре-пять раз. Это произошло из-за запрета на въезд российских фур в страны ЕС, который ввели 9 апреля.

Тогда в проекте обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России Владимиру Путину указывали, что компании, импортирующие или экспортирующие товары, на тот момент переплатили в связи с этим около 68 млрд руб.

В апреле сообщалось, что в России активизировались посредники, предлагающие привезти автозапчасти из Европы и США в обход санкционных ограничений.

Отмечалось, что посреднические организаций обещали доставить детали через Турцию и Эстонию и просили за свои услуги до четверти цены от запчастей и внесения предоплаты.