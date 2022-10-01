Минтранс: товары из Евросоюза по России будут доставлять отечественные перевозчики

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Товары из Европейского Союза (ЕС) по территории России будут доставлять отечественные перевозчики благодаря механизму перецепки грузов. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского министерства транспорта.

В конце июня издание РБК написало, что стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и обратно выросла в четыре-пять раз. Это произошло из-за запрета на въезд российских фур в страны ЕС, который ввели 9 апреля.

Тогда в проекте обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России Владимиру Путину указывали, что компании, импортирующие или экспортирующие товары, на тот момент переплатили в связи с этим около 68 млрд руб.

В апреле сообщалось, что в России активизировались посредники, предлагающие привезти автозапчасти из Европы и США в обход санкционных ограничений.

Отмечалось, что посреднические организаций обещали доставить детали через Турцию и Эстонию и просили за свои услуги до четверти цены от запчастей и внесения предоплаты.

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