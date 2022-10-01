Эксперт Юшков объяснил, почему Австрия не пускает российский газ в Италию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что приостановка поставок российского газа в Италию через территорию Австрии связана с бюрократическими изменениями в документах транзитной стороны. По его словам, «Газпром» не может подать новую заявку на транзит газа в Италию из-за отсутствия пояснений.

«Австрия заявляет, что у них из-за внутренних бюрократических изменений, которые произошли в конце сентября, теперь другой порядок, и они пока не оформили все документы — по сути не пропускают газ. То есть для того, чтобы прокачать газ в Италию, «Газпром» подает заявку, чтобы была осуществлена услуга по прокачке газа. Теперь Австрия говорит, что у них немножко документы поменялись, поэтому те заявки, которые раньше подавались на нынешний период, они не могут обработать, теперь новая форма, новые документы. И поэтому с октября по-другому немного. А как по-другому, видимо, еще не сказано, поэтому в итоге из-за этих бюрократических изменений «Газпром» не может подать правильную заявку на транзит газа в Италию, соответственно, этот транзит не осуществляется», — пояснил он.

Юшков подчеркнул, что дело не только в бюрократических изменениях, но и в том, что Австрии не хватало газа из-за сниженных объемов поставок в Европу, поэтому, не осуществляя транзит в Италию, они получают больше топлива для себя.

«Де-факто происходит банальная вещь: самой Австрии тоже газа не хватает, и она поменяла документы – не принимает газ для транзита, но принимает его для себя. Потому что сейчас попеременно «Газпром» разным европейским потребителям понемножку отгружал, потому что «Северный поток — 1» остановился, и суммарные объемы поставок российского газа в Европу снизились. И получается, что «Газпром» из-за отсутствия возможности доставить газ в полном объеме, выбирает поставлять тому чуть-чуть, тому чуть-чуть, наоборот, тому побольше, тому поменьше, пытаясь всем клиентам отгружать, но попеременно то одним, то другим и неполные заявки. И получается, что Австрия недополучала газ, как и все остальные. Но за счет того, что Австрия является транзитной страной, они вот так хитро сманеврировали и себе газ больше получают в результате, а итальянцам ничего не достается», — добавил он.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что получила уведомление от «Газпрома» о невозможности поставок газа в Италию через территорию Австрии.

Позднее «Газпром» уточнил, что поставки российского газа в Италию через территорию Австрии приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить транспортные номинации. Отмечается, что причиной стали регулятивные изменения, которые прошли в Австрии в конце сентября. Отмечается, что компания совместно с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.