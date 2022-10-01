Болгария и Венгрия предложили доставлять газ через интегрированную сеть газопроводов

Операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии предложили доставлять топливо с помощью интегрированной сети газопроводов. Об этом написало агентство Agerpres со ссылкой на совместное заявление компаний Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream.

«Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream предлагают действовать совместно по расширению сотрудничества между ЕС и Азербайджаном путем транспортировки дополнительных объемов природного газа по их существующим сетям», — сказано в сообщении.

В компаниях отметили, что таким образом можно доставлять до 5 млрд куб. м. природного газа ежегодно из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

В июле издание EUobserver написало, что Европейский союз (ЕС) и Азербайджаном должны подписать меморандум о поставках природного газа в целях снижения зависимости ЕС от российского топлива.

Ранее 1 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика планирует к 2027 году удвоить поставки природного газа в страны Европы.