Оценщик Кулаков предсказал дальнейшее снижение цен на вторичном рынке жилья

Цены на вторичное жилье в России буду снижаться дальше в среднесрочной перспективе. Об этом радио Sputnik заявил президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков.

«Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен. С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы», — отметил Кулаков.

По его словам, вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке. Однако стагнация рынка в последние несколько месяцев отразилась на «вторичке». Сейчас предложений на рынке значительно больше, чем спроса. Из-за этого собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.

Он добавил, что сейчас разница между первоначальной ценой, выставленной на продажу квартиры и реальной, за которую ее продали, составляет 15-20%. Также застройщики стали предлагать всевозможные акции, чтобы привлечь покупателей. Все это стало отражаться на вторичном рынке. Поэтому тренд на снижение будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

30 сентября партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин заявил, что владельцы элитного жилья в России бросились продавать недвижимость с большими скидками после мобилизации, стартовавшей в стране 21 сентября. Дисконт в этом сегменте недвижимости достигает 40%.