Оценщик Кулаков предсказал дальнейшее снижение цен на вторичном рынке жилья

close
100%
Павел Гирин/РИА «Новости»

Цены на вторичное жилье в России буду снижаться дальше в среднесрочной перспективе. Об этом радио Sputnik заявил президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков.

«Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен. С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы», — отметил Кулаков.

По его словам, вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке. Однако стагнация рынка в последние несколько месяцев отразилась на «вторичке». Сейчас предложений на рынке значительно больше, чем спроса. Из-за этого собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.

Он добавил, что сейчас разница между первоначальной ценой, выставленной на продажу квартиры и реальной, за которую ее продали, составляет 15-20%. Также застройщики стали предлагать всевозможные акции, чтобы привлечь покупателей. Все это стало отражаться на вторичном рынке. Поэтому тренд на снижение будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

30 сентября партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин заявил, что владельцы элитного жилья в России бросились продавать недвижимость с большими скидками после мобилизации, стартовавшей в стране 21 сентября. Дисконт в этом сегменте недвижимости достигает 40%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть