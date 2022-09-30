Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд

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Amr Nabil/AP

Правительство Саудовской Аравии планирует вложить 142 млрд риалов (около $38 млрд) в развитие киберспорта в королевстве. Об этом сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на заявление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Отмечается, что 70 млрд риалов потратят на покупку ценных бумаг игровых и киберспортивных компаний, еще 50 млрд риалов — на приобретение издателей кибердисциплин.

На данный момент Эр-Рияд уже купил акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Nintendo, а также киберспортивное подразделение Modern Times Group.

По словам Аль Сауда, Саудовская Аравия к 2030 году должна стать глобальным центром игрового и киберспортивного сектора. Весной он приобрел 96% акций японского разработчика видеоигр SNK.

В середине сентября руководитель проекта Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса ВШЭ, игровой продюсер Вячеслав Уточкин рассказал о вариантах, как подросток-геймер может монетизировать свое хобби. По его словам, молодые люди могут начать карьеру в киберспорте, создавать собственные игры, попробовать свои силы в играх по модели play-to-earn и стать игровым стримером.

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