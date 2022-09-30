BBC News: виски Macallan возрастом 81 год выставили на аукцион со стартовой ценой £11 тыс.

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Редкую бутылку односолодового виски производства шотландской винокурни Macallan's возрастом 81 год выставили на аукцион Sotheby's в Лондоне со стартовой ценой £11 тыс. (6,8 млн руб.), сообщило BBC News.

По данным аукционного дома «Sotheby's», 81-летний виски «The Macallan The Reach» объемом 700 мл, предположительно, является старейшим в мире.

Отмечается, что стоимость лота может достигнуть £200 тыс. (12,4 млн руб.). В таком случае каждые 25 мл будут стоить более £7,1 тыс. (442,8 тыс. руб.).

Напиток разлит из закаленной дубовой бочки в выдувной графин ручной работы на бронзовой подставке в виде трех рук. Три руки символизируют историю винокурни Macallan's, расположенной вблизи города Аберлор в шотландском округе Мори.

В июле американская корпорация Beam Suntory и шотландская Edrington объявили о решении продать совместное предприятие по производству алкогольных напитков Maxxium Russia. Корпорации производят бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, текилу Sauza, виски-бурбон Maker's Mark.

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