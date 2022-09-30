Зеленский заявил, что на Украине могут национализировать все российские активы

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дополнительных санкциях против РФ, указав, что Рада может принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, в пятницу, 30 сентября, украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций в отношении «значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или тех, кто так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов».

Также политик рассказал, что на следующем заседании Рады будет рассмотрен законопроект о национализации всех российских активов в стране, который должен значительно упростить эту процедуру. В связи с этим он призвал украинский парламент поддержать этот проект закона без прений.

Недавно глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал постановление, согласно которому имущество украинских олигархов, депутатов и некоторых других граждан будет национализировано.

Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уже конфисковали российские активы на общую сумму порядка $765 млн, также планируется принудительно изъять еще свыше 900 принадлежащих РФ активов.

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