Генпрокуратура организовала проверку по факту завышения цен на товары для мобилизованных

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России организовала проверку фактов завышения цен на продукцию для граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что прокурорам регионов поручили проверить наличие и доступность цен термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверку правомерности изменения стоимости спецодежды, обмундирования и снаряжения в магазинах. Проверка была инициирована в связи с обращениями депутатов Госдумы и жалобами граждан на необоснованный рост цен на продукцию армейского назначения.

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