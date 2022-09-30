Bloomberg оценило объем утечек «Северного потока»

Bloomberg: объем утечек «Северного потока» равен трехдневному потреблению топлива ФРГ

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Planet Labs PBC/Handout via Reuters

Объем утечек газа из-за аварии на трубопроводе «Северный поток» равен трехдневному потреблению топлива в Германии. Такую оценку дает агентство Bloomberg.

Агентство также сравнило потенциальный объем утечек с объемами, добываемыми Норвегией в течение двух с половиной лет, притом, что эта страна является крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Кроме того, Датское энергетическое агентство заявило, что объем утечек может в худшем случае достичь 778 млн кубометров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что как минимум три ветки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» пострадали. Он отметил, что была информация и про утечку на четвертой, но точной информации пока нет.

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