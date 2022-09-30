Инфляция в Польше в сентябре достигла 17,2% в годовом выражении

Рост потребительских цен в Польше в сентябре составил 17,2%. Информацию об этом пресс-служба Главного статистического управления республики опубликовала на своем сайте.

«В сентябре 2022 года цены на товары и потребительские услуги, по предварительной оценке, выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — сказано в отчете.

Уточняется, что относительно августа цены на товары и услуги в стране выросли на 1,6%.

Ранее 30 сентября пресс-служба Евростата опубликовала данные, согласно которым годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Месяцем ранее этот показатель составлял 9,1%.

В первой половине сентября пресс-служба Главного статистического управления Польши написала, что инфляция в республике во втором квартале 2022 года обогнала рост заработных плат впервые за 10 лет. До этого польский Совет по денежно-кредитной политике, который является органом Народного банка Польши, поднял базовую процентную ставку в стране до 6,75%. В последний раз базовая процентная ставка в республике находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.