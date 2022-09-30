ЕК представила инструкцию ужесточения процесса выдачи шенгенских виз россиянам

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) представила новую инструкцию для стран Европейского союза, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз российским гражданам. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — отметила еврокомиссар.

Юханссон подчеркнула, что Евросоюз не должен принимать визовые заявки от граждан России, которые находятся за пределами РФ. Также она указала, что россияне, въезжающие на территорию стран Европейского союза с шенгенскими визами, не должны оставаться в ЕС более 90 дней.

Кроме того, еврокомиссар подчеркнула, что наличие у российского гражданина шенгенской визы не гарантирует ему въезд в ЕС.

«В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — сказала Юханссон.

Ранее еврокомиссар призвал страны Евросоюза тщательно проверять каждого россиянина, который въезжает на территорию объединения.