Еврокомиссар Рейндерс: ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из РФ на €30 млрд

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Европейского союза и G7 заморозили активы предпринимателей из России на €30 млрд. Об этом Рейндерс сообщил, выступая на форуме «Новая экономика» в Мадриде, передает ТАСС.

«За это время удалось заморозить €14,6 млрд из средств олигархов в Европе. Вместе с G7 это €30 млрд», — сказал он.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на данные немецкого министерства экономики сообщало, что немецкие власти в рамках санкционных мер на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Около €1 млрд — это движимое имущество, €2,2 млрд приходится на денежные активы, оставшаяся часть — недвижимое имущество и «иные активы».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.