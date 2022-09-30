Молдавия рассчиталась с «Газпромом» за поставки топлива 30 сентября

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» полностью погасило задолженность перед «Газпромом» за поставки природного газа в сентябре. Размер авансовых выплат составил $23,898 млн, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавской компании Вадим Чебан.

«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оставшуюся часть аванса за сентябрь в размере $23,898 млн. Таким образом, компания при содействии правительства Республики Молдова исполнила свои платежные обязательства по авансу перед поставщиком природного газа», — сообщил Чебан.

В октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Одним из условий нового соглашения была своевременная оплата топливных поставок не позже 20-го числа каждого месяца. Таким образом, «Молдовагаз» оплатила российской компании поставки за сентябрь на десять дней позже обозначенных сроков.

30 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова к прекращению поставок российского газа. Власти страны до сих пор не знают, продолжится ли экспорт «Газпрома» в страну в ближайшие месяцы. В противном случае, подчеркнула она, Молдавии придется использовать для бесперебойного прохождения зимнего отопительного сезона собственные запасы газа.