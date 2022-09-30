«Газпром» выплатит рекордные 1,208 трлн рублей дивидендов за первое полугодие

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Акционеры «Газпрома» на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории энергетического холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер платежей составит 51,03 рубля на акцию, сообщается на сайте компании.

«Собрание утвердило рекомендованный Советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года — 51,03 рубля на одну акцию. Общий объем выплат составит 1 трлн 208,059 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Суммарный размер дивидендов по итогам первого полугодия составит 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за первые шесть месяцев 2022 года. Это показатель станет рекордным за всю историю российского фондового рынка, сообщили в пресс-службе холдинга.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, установили 11 октября. Процесс выплат различным категориям номинальных держателей ценных бумаг завершится 15-го или 24 октября, указано в заявлении «Газпрома».

30 августа в Telegram-канале «Газпрома» сообщили, что чистая прибыль энергохолдинга за первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила рекордные 2,5 трлн рублей. При этом уровень долговой нагрузки монополиста за это время снизился до минимальных значений.

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