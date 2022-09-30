«Молдовагаз» погасит остаток долга перед «Газпромом» за текущие поставки 30 сентября

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moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Газораспределительное предприятие АО «Молдовагаз» до конца 30 сентября погасит текущую задолженность перед «Газпромом». Размер выплат, которые должны были быть закрыты еще 20-го числа, составит $30 млн, заявил в эфире Canal 2 председатель правления компании Вадим Чебан.

«До конца пятницы мы выплатим аванс за сентябрь, это принципиально. Мы работаем над этим вопросом вместе с правительством», — заверил Чебан.

По его словам, «Молдовагаз» продолжает взаимодействовать с российским энергохолдингом по вопросу обеспечения оплаты аванса и сохранения бесперебойных поставок в ближайшие месяцы.

29 сентября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев начнет покупать газ у других поставщиков вместо России. Это обусловлено тем, что «Газпром» еще не подтвердил возможность бесперебойных поставок в республику в ближайшие месяцы.

Кишинев намерен закупать топливо для молдавского поставщика электроэнергии «Термоэлектрика», увеличить запасы газа, принять меры по снижению объемов потребления. Эти меры, по словам Спыну, должны помочь республике максимально подготовиться к предстоящему зимнему отопительному сезону.

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