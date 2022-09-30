«Молдовагаз» погасит остаток долга перед «Газпромом» за текущие поставки 30 сентября

Газораспределительное предприятие АО «Молдовагаз» до конца 30 сентября погасит текущую задолженность перед «Газпромом». Размер выплат, которые должны были быть закрыты еще 20-го числа, составит $30 млн, заявил в эфире Canal 2 председатель правления компании Вадим Чебан.

«До конца пятницы мы выплатим аванс за сентябрь, это принципиально. Мы работаем над этим вопросом вместе с правительством», — заверил Чебан.

По его словам, «Молдовагаз» продолжает взаимодействовать с российским энергохолдингом по вопросу обеспечения оплаты аванса и сохранения бесперебойных поставок в ближайшие месяцы.

29 сентября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинев начнет покупать газ у других поставщиков вместо России. Это обусловлено тем, что «Газпром» еще не подтвердил возможность бесперебойных поставок в республику в ближайшие месяцы.

Кишинев намерен закупать топливо для молдавского поставщика электроэнергии «Термоэлектрика», увеличить запасы газа, принять меры по снижению объемов потребления. Эти меры, по словам Спыну, должны помочь республике максимально подготовиться к предстоящему зимнему отопительному сезону.