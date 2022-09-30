Глава Минфина Франции потребовал от ЕК срочных предложений по снижению цен на газ

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Vadim Ghirda/AP

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр потребовал, чтобы Еврокомиссия в ближайшие дни сделала «конкретные предложения» по снижению цен на газ и электричество, об этом он заявил в эфире радиостанции Europe 1.

По словам министра, Франция отреагировала на рост цен на газ своевременно, что позволило ей иметь самую низкую инфляцию во всей еврозоне, однако чтобы цены не росли дальше, необходимо действовать на европейском уровне.

Ле Мэр выразил мнение, что Еврокомиссия должна также упростить механизм получения поддержки компаний, потребляющих много электроэнергии.

Ранее правительство Франции запустило программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на 10%. В рамках программы, в частности, был расширен запрет на световую рекламу. Так, сообщает TFI info, Эйфелеву башню будут отключать на ночь после ухода последнего посетителя.

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