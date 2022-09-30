Тарифы на электроэнергию в Японии выросли за год на 20-30%

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Eugene Hoshiko/AP

Тарифы на электроэнергию для бытового использования поднялись в Японии за год примерно на 20%. Рост цен для промышленного применения составил около 30%, приводит слова министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуры агентство Kyodo.

По словам Нисимуры, в следующем году тенденция сохранится. Весной плата за электроэнергию может подняться еще на 20-30%. Это будет обусловлено увеличением расходов на закупки сжиженного природного газа и угля. Это сырье Япония практически полностью завозит из-за границы. В то же время экспортная стоимость природных ископаемых за последнее время значительно увеличилась.

В надежде смягчить негативные последствия глобального энергетического кризиса для экономики азиатской страны правительство в настоящее время экстренно разрабатывает пакет мер, призванных смягчить шоковые настроения у граждан, утверждает Kyodo.

28 августа обозреватель издания Business insider Есуке Цучида заявил, что энергетический кризис в Европе спровоцировал рост темпов инфляции в Японии. Потребительские цены в стране по итогам июля 2022 года увеличились в среднем на 2,6% в годовом исчислении.

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