«Газпром» возобновил поставки газа по «Силе Сибири» в Китай

«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«Газпром» приостанавливал поставки по газопроводу «Сила Сибири» из-за плановых работ в период с 22 по 29 сентября.

С 30 сентября транспортировка газа, как и планировалось, возобновлена.

16 сентября компания PipeChina, которая управляет китайским продолжением газопровода, сообщила о том, что Китайская Народная Республика ввела в эксплуатацию новый участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью 320 км.

В этот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшие годы планируется строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который может стать фактической заменой для России трубопровода «Северный поток — 2».