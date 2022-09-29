Силуанов: возможное изменение налогообложения не затронет граждан России

Возможное изменение налогообложения в России не затронет россиян, уровень налогообложения для граждан останется таким же, как в 2022 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, написало агентство ТАСС.

По словам министра, для пополнения государственной казны рассматривают только часть сверхдоходов экспортеров энергоресурсов.

«В следующем году потребуется дополнительные ресурсы, это очевидно. Поэтому мы предусматривали, в первую очередь, изъять те дополнительные доходы, которые наши экспортеры, в первую очередь, получают от высоких цен на мировых рынках», — сказал Силуанов.

Глава российского Минфина отметил, что речь идет об экспортерах газа, нефти, минеральных удобрений.

Накануне Силуанов сказал, что в ближайшие три года министерство финансов планирует обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет с помощью изъятия части сверхдоходов сырьевого бизнеса. По его словам, предприятиям увеличат фискальную нагрузку. Тогда он подчеркнул, что мера не коснется физических лиц.

Тогда же министр финансов России назвал бюджет на предстоящую трехлетку непростым, однако понадеялся на его выход на траекторию бюджетного правила к 2025 году.