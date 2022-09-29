Минцифры России расширило количество обязательных приложений в магазине Rustore с 4 до 34

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России увеличило количество программ, которые должны быть размещены в российском магазине приложений Rustore. Утвержденный список опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее перечень содержал всего четыре приложения: «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура», «Госуслуги. Решаем вместе».

К этим приложениям добавили еще 30: «АУСН ФНС России», «Мои чеки онлайн», «Реестр ЗАГС», «Мой Налог», «Личный кабинет предпринимателя», «Налоги ФЛ», «Проверка чеков», «Я — инспектор», «Работа в России», «Мобильное приложение ФССП», «Социальный навигатор», «Госуслуги Санкт-Петербург», «Парковки Санкт-Петербурга», «Наш Санкт-Петербург», «Безопасный Санкт-Петербург», «Visit Petersburg», «Госуслуги Московской области», «Добродел», «Госуслуги Москвы», «Парковки России», «Дневник МЭШ», «Библиотека МЭШ», «Метро Москвы», «Московский транспорт», «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва-приложение mos.ru», «Электронный дом Москва», «Активный гражданин», «Наш город» и «Госключ».

25 мая для пользователей операционной системы Android стал доступен аналог Google Play — Rustore. Магазин разработала российская социальная сеть VK совместно с Минцифры.

В начале сентября в пресс-службе VK рассказали, что в RuStore для разработчиков стали доступны push-уведомления.

В июле сервис такси «Максим» пожаловался Минцифры, что более месяца не может разместить приложение в отечественном цифровом магазине приложений RuStore.

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