Reuters: глава ВТБ предложил Путину ограничить сделки западных трейдеров зерна в РФ

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Глава банка ВТБ Андрей Костин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором предложил ограничить на территории России деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными государствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

По данным агентства, в письме Костин призывает президента «издать указ, запрещающий компаниям, принадлежащим «лицам, связанным с недружественными государствами», закупать зерно и семена масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта».

Свое предложение глава банка объясняет необходимостью усилить позиции отечественных трейдеров на мировом рынке.

Президент России Владимир Путин на недавнем совещании о ходе сезонных полевых работ заявил, что политика западных стран относительно поставок зерна с Украины, из-за которой беднейшие страны получают мало продукции, является «надувательством». Он отметил, что по состоянию на 23 сентября только четыре корабля из 203, которые вышли из украинских портов, достигли беднейших стран, согласно программе ООН. При этом большое количество кораблей направили в ЕС.

Президент РФ также сообщал, что в этом году Россия может собрать рекордные 150 млн тонн зерна.

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