Вице-премьер Рибера: в Испании не отменят рождественскую иллюминацию ради экономии

Правительство Испании не планирует ограничивать включение рождественской иллюминации в рамках мер по энергосбережению. Об этом заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, написало агентство ТАСС.

«У нас нет (соответствующего) намерения, мы не делали этого в августе с декоративными огнями, мы не собираемся делать этого сейчас, ограничивать или запрещать рождественскую иллюминацию», — заверила Рибера.

В конце августа агентство EFE написало, что испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа. В соответствии с ним, в том числе организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

В середине сентября верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях.

Еще в июле мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о планах ограничить или совсем отказаться от иллюминации на Рождество из соображений экономии.