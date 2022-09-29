Банк России еще на полгода ограничил переводы для нерезидентов из недружественных стран

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российский Центробанк еще на шесть месяцев продлил ограничение на переводы за границу денег нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Сообщение об этом пресс-служба Банка России опубликовала в своем Telegram-канале.

«Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что Центробанк решил продлить рестрикции для поддержания финансовой стабильности страны.

В начале марта пресс-служба Банка России сообщила, что нерезиденты из стран, которые ввели санкции против Москвы, не смогут переводить деньги из России за рубеж.

Ранее 29 сентября пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте информацию, согласно которой российские юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать акции недружественных эмитентов без ограничений.

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