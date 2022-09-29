Банк России еще на полгода ограничил переводы для нерезидентов из недружественных стран

Российский Центробанк еще на шесть месяцев продлил ограничение на переводы за границу денег нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Сообщение об этом пресс-служба Банка России опубликовала в своем Telegram-канале.

«Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что Центробанк решил продлить рестрикции для поддержания финансовой стабильности страны.

В начале марта пресс-служба Банка России сообщила, что нерезиденты из стран, которые ввели санкции против Москвы, не смогут переводить деньги из России за рубеж.

Ранее 29 сентября пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте информацию, согласно которой российские юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать акции недружественных эмитентов без ограничений.