Банк России: юридические лица смогут покупать акции недружественных стран без ограничений

Российские юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать акции недружественных эмитентов без ограничений. Сообщение об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

В первой половине сентября пресс-служба регулятора сообщила, что Центральный банк России начнет ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам.

Уточнялось, что с 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, а с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны останавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по подобным сделкам.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что подготовка к периоду налоговых выплат со стороны российских экспертов привела к увеличению предложения валют «недружественных» стран. Отмечалось, что за последнее время выросло и предложение со стороны частных инвесторов из-за опасений блокировок счетов.

Ранее 29 сентября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что если западные страны введут антироссийские санкции в отношении «Национального Клирингового Центра», то торговля долларами и евро на бирже станет невозможной.