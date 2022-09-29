Венгрия не поддержит энергетические ограничения из нового пакета санкций Евросоюза

Глава офиса Орбана Гуйяш: Венгрия не поддержит энергетические санкции против России

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Global Look Press

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны изучит предлагаемые в восьмом пакете антироссийские санкции, однако не станет поддерживать ограничения в сфере энергетики. Его слова передает Reuters.

«Венгрия уже многое сделала для поддержания европейского единства. Но если в пакете есть энергетические санкции, то мы не можем и не будем его поддерживать», — сказал Гуйяш.

Он подчеркнул, что Венгрия ждет окончательный список санкций, чтобы начать переговоры по нему.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель навязал антироссийские санкции странам Евросоюза, из-за чего в Европе резко выросли цены на энергию.

Ранее издание EUobserver сообщало, что в рамках новых расширений антироссийских санкций власти ЕС планируют ввести ограничения на заключение контрактов с российскими нефтяными компаниями «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть».

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