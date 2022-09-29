Bloomberg: Лондонская биржа металлов допустила введение новых санкций на поставки из России

Bloomberg: Лондонская биржа металлов обсудит запрет поставок из России

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Лондонская биржа металлов (LME) обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Биржа планирует начать обсуждение вопроса о том, следует ли ей блокировать новые поставки российского металла на свои склады и при каких обстоятельствах», — говорится в материале.

При этом LME не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции. К их числу относят такие крупные предприятия как «Русала» и «Норильский никель».

Однако любое расширение санкций против поставок металлов из России негативно повлияет на баланс сил на международных рынках. Страна является крупным производителем алюминия, никеля и меди. Подобное уже случалось ранее, когда стоимость никеля на LME 8 марта впервые в истории превысила $100 тыс. за тонну. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу поставок.

2 сентября от поставок российского алюминия отказалась американская промышленная компания Novelis. Один из крупнейших в мире потребителей этого металла со следующего года не будет использовать российский алюминий для снабжения своих предприятий в Европе.

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