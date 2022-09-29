Bloomberg: Лондонская биржа металлов допустила введение новых санкций на поставки из России

Лондонская биржа металлов (LME) обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Биржа планирует начать обсуждение вопроса о том, следует ли ей блокировать новые поставки российского металла на свои склады и при каких обстоятельствах», — говорится в материале.

При этом LME не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции. К их числу относят такие крупные предприятия как «Русала» и «Норильский никель».

Однако любое расширение санкций против поставок металлов из России негативно повлияет на баланс сил на международных рынках. Страна является крупным производителем алюминия, никеля и меди. Подобное уже случалось ранее, когда стоимость никеля на LME 8 марта впервые в истории превысила $100 тыс. за тонну. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу поставок.

2 сентября от поставок российского алюминия отказалась американская промышленная компания Novelis. Один из крупнейших в мире потребителей этого металла со следующего года не будет использовать российский алюминий для снабжения своих предприятий в Европе.