Песков: Кремль не знает, будет ли перезапущен «Северный поток» после повреждений

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, будет ли когда-то перезапущен газопровод «Северный поток» после полученных повреждений.

«Это технический вопрос. Мы не можем на него ответить», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, чрезвычайное происшествие на «Северных потоках» — опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства.

Он подчеркнул, что в расследовании произошедшего должны быть задействованы несколько стран, однако оно будет вестись в условиях «острого дефицита общения» из-за нежелания некоторых государств взаимодействовать с Россией.

Ранее Дмитрий Песков также заявлял, что Россия будет настаивать на допуске к расследованию ситуации на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2».

Сообщалось также, что ФСБ России расценивает ЧП на газопроводах как «акт международного терроризма».

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