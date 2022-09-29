В Евросоюзе назвали решение о введении потолка цен на газ деликатным вопросом

Большинство стран в Евросоюзе выступают за установление потолка цен на газ, но этот вопрос является весьма деликатным, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в ЕС.

«Большинство стран-членов призывает к потолку (цен. — «Газета.Ru».) на газ, но это очень деликатный вопрос», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассчитывают найти соглашение по пакету санкций в отношении России или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе.

До этого сообщалось, что в Еврокомиссии предложили ввести потолок цен на российский газ после обращения министров Евросоюза.

Накануне министры энергетики 15 стран — членов Европейского союза обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.