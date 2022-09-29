Reuters: правительство Германии отменило сбор за газ для потребителей

Правительство Германии приняло всеобъемлющее решение по вопросу цен на газ и электроэнергию в стране. Власти страны, в частности, отменили планировавшийся ранее сбор за сырье с конечных потребителей, сообщает Reuters со ссылкой на источник в кабинете министров ФРГ.

По данным агентства, правительство Германии пошло на такой шаг, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен на газ. С другой стороны, теперь властям ФРГ придется значительно увеличить расходы на поддержку энергетической безопасности домохозяйств и предприятий.

О планах правительства Германии отказаться от идеи сбора за газ с потребителей газета Frankfurter Allgemeine Zeitung узнала 27 сентября. В Свободной демократической партии настояли на том, чтобы для снижения цен сначала увеличилось предложение энергии. Только после этого, по мнению представителей фракции, уже можно будет говорить о дополнительных мерах господдержки, включая затраты на спасение энергоконцернов вроде Uniper.

28 сентября издание RTL со ссылкой на прогноз швейцарской консалтинговой компании Prognos сообщило о двукратном росте цен на электроэнергию в Германии в 2023 году. В 2022-м стоимость электроэнергии была на уровне €200 за МВт-ч. Однако в 2023 году она увеличится до €400-500.