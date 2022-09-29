ЕС намерен ввести ограничения на заключение контрактов с российскими нефтегигантами

В рамках новых предложений по расширению антироссийских санкций власти Евросоюза хотят ввести ограничения на заключение контрактов с российскими нефтяными гигантами. Об этом сообщает издание EUobserver.

«Новый пакет санкций направлен на ограничение новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть», — говорится в материале.

Кроме того, судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено обрабатывать российскую нефть, если ее закупочная цена за баррель не будет на уровне или ниже предельной цены, установленной Органом по установлению предельных цен коалиции стран G7.

Европейские власти также намерены ввести полный запрет на импорт российской стали — от промышленного проката до «швейных игл». Торговое эмбарго затронет также импорт всей лесной продукции России, включая древесину, целлюлозу и бумагу, утверждает EUobserver.

Под санкциями могут также оказаться моллюски, икра, спиртные напитки, сигареты и косметика из России. Новые ограничения коснутся и производителя алмазов «Алроса». ЕС хочет включить предприятие в черный список по замораживанию активов и финансовых операций.

29 сентября агентство Reuters сообщило, что восьмой пакет санкций Евросоюза против России может быть согласован до саммита блока на следующей неделе. К этому времени лидеры стран Евросоюза постараются завершить обсуждение различных идей касательно потолка цен на энергоносители.