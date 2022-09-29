Еврокомиссар допустил, что к утечкам газа на «Северных потоках» причастно «некое государство»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

К утечкам газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, может быть причастно некое государство, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. Об этом сообщает ZDF.

По словам еврокомиссара, выводы по произошедшему сделать смогут только после тщательного расследования.

«Думаю, что пока рано говорить [кто за этим стоит], но, насколько я могу судить, это сложная диверсия, которую не могла осуществить группа обычных людей. Существует большой риск того, что за этим стоит государство», — уточнила Юханссон.

Как добавила она, в настоящий момент существует «подозрение», кто связан с утечками на «Северных потоках», но пока преждевременно говорить об этом.

Ранее стало известно, что в Германии считают, что диверсия могла создать неопределенность на газовых рынках Евросоюза.

Также расследование России и ЕС по «Северному потоку» может смягчить конфронтацию, передавало издание Global Times.

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