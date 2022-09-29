РБК: Россия сможет продавать долги других стран

В 2023 году правительство РФ получит право принимать решения по уступке прав требования к зарубежным странам по их долгам. Такая мера может быть введена в рамках антироссийских санкций Запада, согласно которым ограничили межгосударственные расчеты РФ с иностранными государствами в долларах и евро, пишет РБК, ссылаясь на материалы к проекту бюджета.

Как сообщается, в бюджет предложено включить пункт о том, что эти долги зарубежных стран или юридических лиц перед Россией, которые из-за санкций стало затруднительно обслуживать, могут быть переуступлены Москвой. Уступка прав требований может быть осуществлена в пользу юридических лиц, работающих на территории страны-должника и не оказавшимися под санкциями.

Отмечается, что нововведение позволит правительству принимать оперативные решения для обеспечения поступлений в федеральный бюджет задолженностей иностранных государств перед Россией.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что Россия всеми способами будет подтверждать имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга. Он подчеркнул, что у России есть деньги и желание платить по долгам, при этом некоторые государства, призывая объявить России дефолт, наносят вред самим себе и иностранные инвесторы вынуждены терять капиталы по указке правительств своих стран.

В мае Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего в американских долларах. Документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям.