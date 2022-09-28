Президент Молдавии: «Газпром» еще не подтвердил запрошенные объемы газа на октябрь

Российская государственная нефтегазовая компания «Газпром» пока не подтвердила запрошенные Молдавией объемы поставок газа на октябрь. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу JURNAL TV.

Комментарий главы государства касался опасений прекращения поставок российского газа с 1 октября из-за невыполнения Кишиневом контрактных обязательств.

«Нет никакой ясности, думаю, что мы узнаем, что хочет «Газпром», только в ночь на 1 октября. Объемы поставок со стороны «Газпрома» на октябрь не подтверждены, это укрепляет наши сомнения», — сказала Санду.

В конце августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок, до 1 октября 2022 года. Проведение аудиторской проверки было основным условием при подписании договора между «Газпромом» и Молдавией в октябре 2021 года.

На прошлой неделе пресс-служба молдавской энергетической компании сообщила, что «Молдовагаз» не выплатила в установленный срок авансовый платеж «Газпрому» за потребление в сентябре. Операцию должны были провести не позже 20 сентября.