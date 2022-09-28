Белый дом выразил озабоченность из-за ситуации с «Северными потоками»

Соединенные Штаты обеспокоены из-за атаки на критическую инфраструктуру своих европейских союзников — газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Атаки на важнейшую инфраструктуру наших европейских союзников и союзников по НАТО вызывают у нас озабоченность», — сказала представитель Белого дома.

Она указала на то, что в настоящее время ведется расследование инцидента, которое позволит узнать, «кто за этим стоит». Однако, добавила Жан-Пьер, оно займет некоторое время.

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США, ранее заявил, что, по всей видимости, на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла диверсия. Он отметил, что США обещали Европе поддержать усилия по расследованию инцидента.

Служба безопасности Швеции начала расследование утечек в газопроводах, так как дело может быть нацелено на интересы страны. Там не исключают, что за происшествием могут стоять «иностранные силы».

Следователи ФСБ России, в свою очередь, возбудили дело об акте международного терроризма, по которому в настоящее время начато предварительное следствие.