Минэкономразвития России: ВВП страны сократился в январе — августе на 1,5%

Российский ВВП за первые восемь месяцев 2022 года (январь — август) сократился на 1,5% в годовом выражении. Информация об этом содержится в «Обзоре о текущей ценовой ситуации», который подготовило российское Минэкономразвития, написало агентство «Прайм».

Отмечается, что в августе российская экономика сократилась на 4,1% в годовом выражении после снижения на 4,3% в июле.

«В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве», — сказано в докладе.

В ведомстве ожидают, что спад ВВП в 2022 году составит 2,9%, в 2023 году — 0,8%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, в 2024 и 2025 годах национальная экономика станет расти на 2,6% ежегодно.

Ранее 28 сентября министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что нижняя точка спада национальной экономики будет пройдена в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года. Кроме того, Решетников подчеркнул, что ограничительные меры против России будут долгосрочными.