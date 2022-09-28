Минфин США: установление предела цен на нефть из РФ уже началось

В Минфине США заявили, что порог лимита цен на нефть из РФ пока не определен

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Global Look Press

Помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных вопросу ограничительных мер в отношении России, заявила, что процесс установления предела цен на российскую нефть уже начался. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Розенберг, порог лимита цен на российскую нефть пока не определен.

«Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен», — сообщила Розенберг.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявлял, что страны альянса G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) разрабатывают меры для введения потолка цен на российскую нефть.

Замминистра финансов Соединенных Штатов Америки добавил, что ввести ограничение цен на нефть из России «критически важно», поскольку эта мера позволит сократить доходы страны от продажи топлива.

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