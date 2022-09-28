RTL: стоимость электроэнергии в Германии подскочит в два раза в 2023 году

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Hannibal Hanschke/Reuters

В Германии цены на электроэнергию с 2023 года могут подняться в два раза из-за прекращения поставок газа из России. Об этом сообщает RTL, ссылаясь на прогноз швейцарской консалтинговой компании Prognos.

В исследовании указали, что в 2022 году цены на электроэнергию в Германии были на уровне €200 за МВт-ч. Однако в 2023 году они вырастут до €400-500. Но эта ситуация произойдет лишь тогда, когда Россия окончательно перекроет все поставки, и эта мера будет действовать длительное время.

Там также добавили, что если с российской стороны газ все-таки пойдет, то стоимость электроэнергии будет снижаться до €100 за МВт-ч, что станет самым оптимистичным сценарием.

По данным телеканала, оптовая цена электроэнергии в Германии в 2019 году была на уровне €40, а рост до €200 произошел только в этом году. Это говорит о том, что период дешевого газа для Европы закончился.

27 сентября газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники писала, что правительство Германии отказалось от планов ввести с 1 октября специальный сбор за газ с потребителей из-за энергетического кризиса в стране.

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