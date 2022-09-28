В Кремле прокомментировали остановку работы карт «Мир» в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал остановку работы карт «Мир» в Турции. Об этом он рассказал журналистам.

«Понятно, что банки и экономические операторы находятся под давлением США, им угрожают вторичными санкциями и это решение принято под давлением. Ситуация сложная и нужно совместно искать пути противодействия этому давлению, чтобы не наносить вреда нашему торгово-экономическому сотрудничеству и не лишать комфортных условий миллионы наших туристов, которые посещают Турцию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Турции не осталось банков, которые использовали бы российскую платежную систему «Мир».

19 сентября два крупных турецких банка Is Bankasi и DenizBank прекратили прием российских карт «Мир». Соответствующее решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.

По данным телеканала NTV, государственные банки также начали отказываться от этих карт вслед за частными.