Экономист Остапкович: рост цен на газ в Европе связан с ЧП на «Северных потоках»

Рост биржевых цен на газ в Европе выше $2 тыс. за тысячу кубометров вызван опасениями трейдеров по поводу разрушений на участках трех ниток трубопроводной системы «Северных потоков». Слова директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича приводит RT.

По состоянию на 12:50 мск, тысяча кубометров газа торгуется на бирже TTF на уровне $2006. При этом в ходе утренних торгов стоимость топлива достигала в моменте $2120 за тысячу кубов.

«На повышение повлияла авария на «Северных потоках». Цена на газ в сегодняшних геополитических условиях очень волатильная, и она может меняться в любой момент», — заявил Остапкович.

По его словам, на ситуацию также будет влиять возможное ужесточение сырьевых санкций Евросоюза против России. Если ЕС введет предельные цены на нефть и газ, биржевая стоимость топлива начнет расти.

«Ограничение по ценам на нефть и газ тоже может привести к колебаниям цен», — заключил Остапкович.

28 сентября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что инциденты на «Северных потоках» стали результатом преднамеренного действия. При этом власти ЕС намерены провести расследование по поводу разрушений на трех нитках трубопроводов.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

В компании-операторе проекта Nord Stream AG также заявили, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. При этом сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно.