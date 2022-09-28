Экономист Остапкович: рост цен на газ в Европе связан с ЧП на «Северных потоках»

close
100%
Gustau Nacarino/Reuters

Рост биржевых цен на газ в Европе выше $2 тыс. за тысячу кубометров вызван опасениями трейдеров по поводу разрушений на участках трех ниток трубопроводной системы «Северных потоков». Слова директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича приводит RT.

По состоянию на 12:50 мск, тысяча кубометров газа торгуется на бирже TTF на уровне $2006. При этом в ходе утренних торгов стоимость топлива достигала в моменте $2120 за тысячу кубов.

«На повышение повлияла авария на «Северных потоках». Цена на газ в сегодняшних геополитических условиях очень волатильная, и она может меняться в любой момент», — заявил Остапкович.

По его словам, на ситуацию также будет влиять возможное ужесточение сырьевых санкций Евросоюза против России. Если ЕС введет предельные цены на нефть и газ, биржевая стоимость топлива начнет расти.

«Ограничение по ценам на нефть и газ тоже может привести к колебаниям цен», — заключил Остапкович.

28 сентября глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель указал, что инциденты на «Северных потоках» стали результатом преднамеренного действия. При этом власти ЕС намерены провести расследование по поводу разрушений на трех нитках трубопроводов.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

В компании-операторе проекта Nord Stream AG также заявили, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. При этом сроки восстановления работоспособности трубопровода в настоящее время определить невозможно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть