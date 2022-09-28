ЦБ не увидел возможностей для изменения лимитов по снятию евро и долларов из-за санкций

В настоящее время изменение лимитов по снятию валюты со счетов невозможно из-за действующих против России международных санкций. Слова заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина проводят «РИА Новости».

«В условиях, когда решениями властей «недружественных» стран жестко ограничено, точнее запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию Российской Федерации, изменение лимитов по снятию невозможно», — заявил Заботкин.

По этой причине Центробанк продлил в очередной раз лимит на снятие валюты, включая долларов и евро, со счетов граждан до 9 марта 2023 года, добавил он.

С 9 марта 2022 года ЦБ России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Снять денежные средства со счетов можно в объеме до $10 тыс. или на такую же сумму в евро. Остальные средства можно будет вывести в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.

До 9 марта 2023 года остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022-го.