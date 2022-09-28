Sakhalin Energy предложила Минэнерго помощь в реализации непроданного «Сахалином-1» газа

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Оператор проекта «Сахалин-2» — «Сахалинская энергия» (Sakhalin Energy) — предложил Минэнерго помочь проекту «Сахалин-1», приостановившему добычу нефти и газа, реализовать непроданные объемы сырья, сообщает РИА «Новости».

По информации коммерческого директора оператора Андрея Охоткина, хранилища «Сахалина-1» переполнены, в связи с чем он не может подавать голубое топливо в регионы, а «Сахалин-3», приостановил работу в летний период.

«Мы предложили [Министерству энергетики]: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и сфокусировали непроданные объемы», — сказал Охоткин.

Ранее о приостановке добычи нефти и газа на «Сахалин-1» сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев 2022 года уменьшился на «Сахалине-1» почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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