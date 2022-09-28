NTV: российская карта «Мир» перестала действовать во всех банках Турции

В Турции не осталось банков, которые использовали бы российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

19 сентября два крупных турецких банка Is Bankasi и DenizBank прекратили прием российских карт «Мир». Соответствующее решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.

По данным телеканала NTV, государственные банки также начали отказываться от этих карт вслед за частными.

Ранее турецкое издание Aydınlık со ссылкой источники сообщило, что власти Турции в ближайшие два дня объявят детали платежной системы, разработанной как альтернатива российской системе «Мир».

В пресс-службе платежной системы «Мир» заявляли, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение — проводить операции с российскими картами или нет.