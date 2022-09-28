Politico: ЕС может смягчить санкции на российские цемент и удобрения

Европейский союз может смягчить антироссийские санкции, для того, чтобы уговорить Кипр, Мальту и Грецию ввести другие ограничения, сообщает издание Politico.

Уточняется, что это будут санкции, связанные с поставками российских удобрений, цемента и «другой продукции». Взамен Еврокомиссия планирует уговорить Кипр, Мальту и Грецию ввести ограничения на перевозку российской нефти танкерами.

Таким образом, Европейская комиссия хочет компенсировать этим странам, которые зарабатывают на перевозках, потери от отказа от российского экспорта.

Ранее Европейская включила в предложения по новым санкциям потолок на российскую нефть.

Страны Евросоюза активизировали обсуждение по вопросу установления потолка цен на российскую нефть после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.