Банки и депутаты не смогли договориться о списании долгов погибших участников СВО

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Депутаты хотели принять закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции (СВО) сразу в трех чтениях, но не смогли из-за разногласий по поводу того, кто именно должен списывать долги погибших заемщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из авторов законопроекта, главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова и участников рынка.

«Во время слушаний одно из положений закона вызвало живое обсуждение — документ предполагает списание кредита заемщику в случае его гибели. Ко второму чтению мы четко пропишем, что если человек погиб или стал инвалидом первой группы, то, соответственно, он не платит и ни на кого эти долги не перекладываются», — отметил Аксаков.

Источник на банковском рынке указал, что сейчас основной вопрос заключается не в списании кредитов погибшим, а в повышенном риске в отношении тех, кого потенциально могут призвать по мобилизации. То есть изначально надежный кредит может стать рискованным.

Участники рынка добавили, что списание не должно быть за счет банков и должно производиться в определенной пропорции с государством. Поэтому Банк России и депутаты должны выработать нормативную базу для компенсации допнагрузки на капитал и резервы банков. Кроме того, нужно верно оценить использование механизмов по защите заемщиков, так как текущая ситуация, в плане возмещения, не относится к стандартным.

22 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать комплексный закон по повышению гарантий участникам специальной военной операции на Украине, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации.

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