Турция объявит детали альтернативы системе «Мир»

Aydınlık: власти Турции в ближайшие два дня объявят детали альтернативы карте «Мир»

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Global Look Press /Global Look Press

Турецкие власти в ближайшие два дня объявят детали платежной системы, разработанной как альтернатива российской системе «Мир». Об этом написало издание Aydınlık со ссылкой источники.

Bloomberg ранее сообщал о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекращают использование российской платежной системы «Мир» для того, чтобы не подпасть под «вторичные санкции США ».

Туристы и торговцы в туристических регионах, пишет Aydınlık, испытывают трудности с платежами и «призывают найти решение» сложившейся проблемы.

Ранее газета Yenicağ написала, что прекращение использования российской платежной системы «Мир» банками Турции может стать большим ударом по сферам торговли и туризма с Россией. Сообщается также, что Минфин страны пока не прокомментировал ситуацию.

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