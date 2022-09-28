Турция объявит детали альтернативы системе «Мир»

Турецкие власти в ближайшие два дня объявят детали платежной системы, разработанной как альтернатива российской системе «Мир». Об этом написало издание Aydınlık со ссылкой источники.

Bloomberg ранее сообщал о том, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекращают использование российской платежной системы «Мир» для того, чтобы не подпасть под «вторичные санкции США ».

Туристы и торговцы в туристических регионах, пишет Aydınlık, испытывают трудности с платежами и «призывают найти решение» сложившейся проблемы.

Ранее газета Yenicağ написала, что прекращение использования российской платежной системы «Мир» банками Турции может стать большим ударом по сферам торговли и туризма с Россией. Сообщается также, что Минфин страны пока не прокомментировал ситуацию.