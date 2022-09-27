Глава МИД Индии выразил обеспокоенность в связи с возможным вводом потолка цен на нефть из России

Развитие экономики сильно зависит от стоимости импорта нефти и нефтепродуктов. Возможное сокращение поставок российского сырья негативно отразится на темпах роста ВВП азиатской страны, приводит слова главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара РИА «Новости».

«Мы — экономика, где ВВП на душу населения составляет $2000. Стоимость нефти сильно бьет по нам. И с этим связана наша серьезная обеспокоенность», — заявил Джайшанкар.

23 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в обозримом будущем Евросоюз может установить потолок цен на нефть из России. Ужесточение санкций против Москвы связано с решением президента Владимира Путина объявить о начале частичной мобилизации.

Однако возможность достижения договоренности остается под вопросом из-за разногласий между отдельными странами Евросоюза. Кроме ограничений на нефть из России, ЕС может расширить санкции в отношении отдельных граждан страны и секторов, включая технологии и предметы роскоши.