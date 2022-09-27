Турция стала самой популярной страной для переезда у россиян после объявления о мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации Турция стала самой популярной страной для переезда у граждан. С 19 по 23 сентября число заявок на покупку недвижимости в республике выросло в пять раз по сравнению с показателями середины месяца, приводит слова партнера Intermark Real Estate Ирины Мошевой РБК.

«Список стран, к которым на прошлой неделе наблюдался повышенный интерес, возглавляет Турция. В период с 19 по 23 сентября число заявок на покупку жилья в этой стране выросло в пять раз по сравнению с промежутком 12–16 сентября», — заявила Мошева.

Повышенный спрос россиян на покупку жилья в Турции объясняется относительной географической близостью и более низкой стоимостью получения вида на жительство по сравнению с другими странами-конкурентами, добавила она.

«Бюджет программы инвестиционного гражданства или вида на жительство (ВНЖ) составляет от $150 тыс. до $400 тыс. А в той же Турции доступно получение ВНЖ при покупке недвижимости на сумму от $75 тыс. Поэтому увеличение интереса к этим направлениям можно объяснить запросом на получение второго паспорта или вида на жительство», — заключила Мошева.

27 сентября РИА «Новости» сообщило, что Российская академия наук (РАН) будет просить Минобрнауки и Минобороны освободить аспирантов и научных работников от призыва в рамках частичной мобилизации. Помимо аспирантов речь также идет об освобождении кандидатов и докторов наук. Соответствующее предложение в два министерства уже готовится.