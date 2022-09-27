Блинкен: первые данные указывают на возможный акт саботажа на «Северных потоках»

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Danish Defence Command/Reuters

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром по итогам переговоров в Госдепартаменте., что первые данные расследования утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» указывают на возможный акт саботажа или взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, такой акт не отвечает ничьим интересам, а утечки газа не окажут существенного влияния на энергетическую безопасность в Европе.

«По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это», - -рассказал Блинкен.

Ранее сейсмолог Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии Шведской национальной сейсмической сети, заявил изданию SVT, что рядом с газопроводом «Северный поток» прогремело два подводных взрыва.

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