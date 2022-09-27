Reuters: полиция Швеции начала расследование диверсии на маршруте «Северных потоков»

Шведская полиция начала расследование предполагаемых взрывов на участке пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Уточняется, что произошедшее рассматривается как диверсия.

«Мы составили протокол, преступление классифицируется как грубая диверсия», — уточнили в шведской полиции.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что первые данные расследования утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» говорят о вероятности акта саботажа.

По словам шведского сейсмолога Бьорна Лунда, рядом с газопроводом «Северный поток» произошли два подводных взрыва.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде также говорила, что правительство страны проведет экстренное совещание по вопросу произошедшего.