Кабмин Украины полностью запретил экспорт товаров в Россию

Правительство Украины приняло постановление «О запрете вывоза товаров с Украины на таможенную территорию Российской Федерации». Соответствующее решение, которое кабмин принял на заседании во вторник, 27 сентября, будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения, а также, как говорится в документе, до дня «прекращения применения РФ недружественных действий против Украины», передает РИА «Новости».

Постановлением предусмотрен запрет на вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения которых является Россия.

Как заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, таким образом Киев продолжает санкционное давление на Москву.

«Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию де-факто была остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне», — добавила Свириденко.

Ранее сообщалось, что на Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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